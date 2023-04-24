Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о признании банковских гарантий

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о взаимном признании банковских гарантий в госзакупках и поручило Минфину подписать его по достижении соответствующей договоренности с белорусской стороной.

Как говорится в проекте соглашения, банковские гарантии, выдаваемые в России и в Беларуси в рамках госзакупок, будут признаваться эквивалентными. Там также указано, каким требованиям должны соответствовать банки, желающие работать на рынке банковских гарантий в сфере госзакупок. В числе таких требований - наличие у банка соответствующего кредитного рейтинга, включение банка в перечень организаций, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок, передает Интерфакс.

Кроме того, оговаривается, что к таким банкам со стороны Банка России и Нацбанка Беларуси соответственно не должны были применяться (в течение последних 6 месяцев) меры по предупреждению банкротства или финансовому оздоровлению.