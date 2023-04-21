Индия может инвестировать $600 млн в производства азотных удобрений в Беларуси

Индийские компании планируют инвестировать до $600 млн в расширение производства азотных удобрений на ОАО "Гродно Азот" для увеличения объема поставок в Индию, говорится в мониторинге ЕАБР "Инфраструктура в Евразии".

"Реализация проекта будет содействовать развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". Западная ветка маршрута уже сейчас используется для экспорта минеральных удобрений в Индию", - говорится в мониторинге.

«Согласно оценкам ЕАБР, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений с использованием инфраструктуры МТК «Север — Юг» может увеличиться в 8–9 раз к 2030 года», - прогнозируют эксперты банка.