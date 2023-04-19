ГТК сообщил о попытке ввоза $40 тыс. в Беларусь

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о попытке незаконного ввоза $40 тыс. через белорусско-польскую границу.

«Предприимчивый 19-летний гражданин Беларуси, водитель легкового автомобиля PEUGEOT, с тремя пассажирами возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест». С целью декларирования ввозимых товаров водитель выбрал «красный» коридор, однако о наличии денежных средств в пассажирской декларации не заявил. То, что водитель автомобиля пытался ввезти на территорию Республики Беларусь 40 тыс. долларов США, раздав деньги следующим вместе с ним пассажирам, установлено в результате проведения таможенного контроля и дальнейших проверочных мероприятий», - говорится в сообщении ГТК РБ.

По материалам Брестской таможни Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь по факту незаконного перемещения наличных денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.