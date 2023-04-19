Мобильные операторы Беларуси смогут предоставлять займы на сумму не более 200 БВ

Белорусские власти намерены предоставить операторам мобильной связи право на предоставление потребительских займов физлицам на сумму не более 200 базовых величин 7,4 (тыс. рублей)

Об этом сообщил глава Нацбанка Павел Каллаур, выступая перед парламентом.

"Подготовлен проект (документа – ред.) …, предоставляющий право операторам сотовой связи выдавать нашим гражданам займы на потребительские нужды в сумме, не превышающей 200 базовых величин", - сказал Каллаур (цитата БелТА).

"С одной стороны, это позволит обеспечить повышение доступа физических лиц к финансам. С другой стороны, предоставление микрозаймов с использованием цифровых технологий, проведением соответствующей идентификации заемщика выведет микрофинансирование на новый уровень, соответствующий нынешним реалиям", - пояснил он.