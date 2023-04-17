Венгрия лоббирует частичную отмену санкций против белорусских пеллет

Венгрия лоббирует частичную отмену санкций против белорусской продукции деревообработки, заявил в эфире госТВ посол РБ в Венгрии Владимир Улахович.

«Для нас самое чувствительное — это потери в нашем экспортном портфеле. Они касаются санкционной продукции: это минеральные удобрения, которые сюда (в Венгрию – ред.) поставлялись, деревообработка. Кстати, по деревообработке наши венгерские партнеры являются своеобразными лоббистами для того, чтобы хотя бы пробить квоты по пеллетам, которые очень востребованы на европейском рынке», — заявил Улахович.

Он также утверждает, что у режима «несмотря ни на что, в Европе по-прежнему много друзей».