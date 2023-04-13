Польша хочет открыть у себя производство снарядов для Abrams с обедненным ураном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пребывания в США в среду заявил о желании страны открыть сервисный центр для американских танков Abrams в Европе и производство снарядов к ним с обедненным ураном.

Во время визита на оружейный склад ANAD в штате Алабама польский премьер подчеркнул, что сейчас безопасность измеряется качеством военной техники и ее доступностью, анонсировав получение Польшей первых танков Abrams до июня этого года, сообщает Польское радио.

Моравецкий подчеркнул, что эта техника "является бронированной завесой, которая защитит восточную часть Польши", а вместе с ней в страну "придет дополнительный американский бизнес".

Польский премьер также заявил, что разговаривал с американскими военными и их руководством о возможности "размещения в Польше предприятий, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе".

"Но мы также хотим, чтобы и производство сердечников боеприпасов для Abrams, сердечников из обедненного урана, самых современных боеприпасов, было размещено в Польше", – добавил он, объяснив это нехваткой боеприпасов как наиболее насущной потребностью.

В апреле 2022 года Польша подписала контракт на закупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3 для польской армии. Страна также заказала 116 танков Abrams, которые до этого времени были в распоряжении армии США.