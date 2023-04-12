ЕЦБ предупредил власти Литвы о рисках для экономики из-за сбора на сверхдоходы банков

Планы властей Литвы ввести временный "взнос солидарности" на сверхдоходы местных банков могут оказать негативное влияние на литовскую экономику - банки станут менее устойчивыми к экономическим потрясениям, считает Европейский центральный банк.

ЕЦБ по запросу Минфина Литвы представил заключение о "взносе солидарности". Более высокие расходы банков и сокращение предложения кредитов могут оказать негативное влияние на экономический рост, говорится в заключении регулятора, передает Интерфакс.

ЕЦБ рекомендует дополнить проект решения о введении этого сбора анализом возможных негативных последствий для банков, в котором обсуждалось бы влияние взноса на прибыльность и базовый капитал банков в долгосрочной перспективе, а также на предоставление новых кредитов и условия конкуренции на рынке.

ЕЦБ указывает на то, что новый сбор может привести к снижению объема новых вкладов. Кроме того, интерес инвесторов к вложению в банки может снизиться, так как упадет доходность банковского бизнеса. Помимо этого, усложнится задача банков по формированию резервов капитала.

"Возможные негативные последствия временного "взноса солидарности" для банковского сектора и влияние на финансовую стабильность должны тщательно отслеживаться, особенно в нынешних условиях повышенной неопределенности и повышенной волатильности на финансовых рынках", - добавляет ЕЦБ.

Минфин и Банк Литвы прогнозируют, что совокупная чистая прибыль литовских банков в этом году может превысить 1 млрд евро и, таким образом, достигнет рекорда. Чистая прибыль начала активно расти уже в прошлом году под влиянием повышения ставок ЕЦБ. В результате в 2022 году достигла 468 млн евро, при том, что в предыдущие годы показатель изменялся в диапазоне 300-400 млн евро.

Минфин счел резкий рост прибыли банков "ненормальным", поскольку он обусловлен не активными усилиями банковского сектора, а исключительными обстоятельствами. В этой связи власти предложили ввести временный "взнос солидарности" и использовать полученные средства на военные нужды. Эта инициатива была крайне негативно встречена банковским сообществом. Ассоциация банков Литвы сочла эту меру неприемлемой и обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить ее с точки зрения возможного нарушения регуляторных норм ЕС в сфере госпомощи.

По данным Минфина, взнос в размере 60% будет выплачиваться с чистого процентного дохода банков, в случае его превышения более чем на 50% среднего значения этого показателя за 4 года. В 2023 году взнос будет рассчитываться на основе чистого процентного дохода за 2018-2021 годы, а в 2024 году - на основе чистого процентного дохода за 2019-2022 годы.

Взнос должны будут платить финансовые учреждения, в которых средства депозитов резидентов Литвы на 31 декабря 2022 года составляли не менее 400 млн евро.

Взносы будут вноситься в течение трех лет - предполагается, что соответствующий закон будет действовать до 2025 года включительно. Ожидается, что сборы составят около 410 млн евро: в 2023 году - около 130 млн евро, в 2024 году - около 230 млн евро, а в 2025 году - около 50 млн евро.