Доллар возобновляет рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 апреля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,18 копейки или 0,06% до 2,9550 рубля при объеме торгов $0,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,48 копейки или 0,13%, до 3,6068рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 84 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,56 копейки или 0,13% до 4,3054 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,7 млн. юаней.