Последнее обновление: 12.04.2023 11:24

Совмин Беларуси обновил тарифы на обязательное сопровождение грузов

Совмин Беларуси обновил тарифы на услуги по таможенному и обязательному сопровождению товаров и транспортных средств, перемещаемых по территории страны автомобильным транспортом.

Согласно постановлению №244 от 10 апреля 2023 года обновлены тарифы на услуги по обязательному сопровождению охраняемых грузов, перемещаемых железнодорожным транспортом.

Тариф на услугу по обязательному сопровождению составляет 0,05 базовой величины за 1 км (ранее $0,5 за 1 км).

Тарифы на услуги по обязательному сопровождению охраняемых грузов по железной дороге остались без изменения и по-прежнему установлены в долларах США: $0,6 за 10 км за одно железнодорожное транспортное средство или 30- и 40 футовый контейнеры, $0,24 - за 10- или 20-футовый контейнеры, $0,1 доллара — за 3-5 тонный контейнеры.



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