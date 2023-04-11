Глава МИД Беларуси поехал в Венгрию налаживать экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник уехал в Венгрию, где будет налаживать экономическое сотрудничество с само одиозно на сегодняшний день страной ЕС.

"Под председательством Сергея Алейника и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Будапеште 12 апреля состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – сообщил МИД РБ.

Глава МИД Венгрии посетил Беларусь в феврале этого года, став первым европейским высокопоставленным чиновником, посетившим Минск после введения санкций против режима Лукашенко за фальсификацию президентских выборов и поддержку России в войне с Украиной.

По итогам визита он заявил, что Венгрия и Беларусь договорились развивать экономическое сотрудничество, а также призвали к "скорейшему миру".

Во вторник Сийярто находится в России для переговоров по энергетическим вопросам.