Европарламент поддержит исключение Беларуси из проекта развития транспортной сети

Европарламент в четверг будет голосовать за исключение Беларуси и России из проекта развития европейской транспортной сети.

"Депутаты Европарламента проголосуют за проект доклада, обновляющий и реформирующий руководящие принципы ЕС по развитию трансъевропейской транспортной сети автомобильных, железнодорожных и водных путей, в том числе по прекращению связей с Россией и Беларусью", - говорится в повестке заседания.

Одновременно евродепутаты проголосуют за расширение связей с Украиной и Молдовой.

Еврокомиссия еще в июле 2022 года предложила удалить Россию и Беларусь с карт Трансъевропейской транспортной сети (The Trans-European Transport Network). "Сотрудничество с Россией и Беларусью в области транспорта больше не считается ни уместным, ни соответствующим интересам ЕС", — заявила тогда Еврокомиссия.

Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) — планирующаяся с целью соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сеть автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур в Европейском Союзе. Изначально Трансъевропейская транспортная сеть была просто инструментом финансирования для крупных проектов. В настоящее время это транспортная политика, которая направлена на достижение долгосрочных целей ЕС – обеспечить мобильность при условии эффективного использования ресурсов и снижения выбросов углекислого газа.