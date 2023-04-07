Украина временно остановит экспорт зерна в Польшу

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что украинская сторона предложила на время полностью остановить ввоз зерна в Польшу, но не транзит, сообщает Polsat News.

Роберт Телус поехал на пограничный переход в Дорогуске, чтобы обсудить с украинским коллегой Николаем Сольским проблему поставок украинского зерна в Польшу.

"Украинская сторона понимает наши проблемы и согласилась на наши предложения очень сильно пересмотреть вопрос импорта зерна в Польшу, в частности пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", - сказал министр сельского хозяйства.

"Украинская сторона выступила с предложением резко ограничить, а пока полностью прекратить поставки зерна в Польшу. Речь не идет о транзите. Он будет очень жестко контролироваться обеими сторонами, чтобы ни одного зерна не осталось в Польше", - добавил он.

Роберт Телус поблагодарил украинскую сторону за переговоры и предложения.

"Скорее всего, в пятницу мы подпишем документ, в котором будет зафиксировано то, о чем мы сегодня договорились. Он будет выполняться польской и украинской сторонами для того, чтобы разгрузить склады", - заявил он.

"Мы все понимаем, кто виновник этой ситуации, но именно мы должны решить эту проблему", - сказал украинский министр Николай Сольский. - "Украинская сторона воздержится от экспорта до нового сезона".

Министр подтвердил, что на следующей неделе состоится еще одна встреча, на которой будут подписаны документы.

"Перед новым сезоном, до лета, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и в мире, мы встретимся снова, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия", - заявил Сольский.

Несмотря на намерения Украины временно остановить ввоз зерна в Польшу, польские фермеры не отступают от планов блокирования пограничного перехода "Дорогуск-Ягодин", сообщает RMF FM.

"Ничего не меняется", - заявил Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

Согласно его заявлению, во вторник протестующие фермеры соберутся в Хелме Люблинского воеводства, чтобы с 10:00 среды заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорогуске на три дня.

"Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если правительство не примет конкретные документы, постановления до 15-го числа. Политические интриги и коммуникация нас не интересуют. Мы будем организовывать акции протеста и блокады в каждом воеводском городе", - заявил Серафин.