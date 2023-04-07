Последнее обновление: 07.04.2023 16:27

Румынские фермеры возобновили протесты из-за украинского зерна

Фермеры Румынии возобновили протесты из-за импорта украинского зерна, приведшего к снижению цен на их продукцию. Об этом сообщает Digi24.

Протестующие движутся со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой к местам, где запланировали акции - в частности, и к пунктам пропуска на границе, которые угрожают заблокировать.

В Бухаресте около 200 фермеров соберутся перед представительством Еврокомиссии, чтобы выразить возмущение незначительными размерами компенсации - "самой низкой в регионе".

В конце прошлой недели Еврокомиссия анонсировала подготовку следующего пакета компенсаций для европейских фермеров, на которых повлиял экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины; пакет объемом ориентировочно 75 млн евро должны анонсировать в середине апреля.



<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование