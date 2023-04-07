Румынские фермеры возобновили протесты из-за украинского зерна

Фермеры Румынии возобновили протесты из-за импорта украинского зерна, приведшего к снижению цен на их продукцию. Об этом сообщает Digi24.

Протестующие движутся со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой к местам, где запланировали акции - в частности, и к пунктам пропуска на границе, которые угрожают заблокировать.

В Бухаресте около 200 фермеров соберутся перед представительством Еврокомиссии, чтобы выразить возмущение незначительными размерами компенсации - "самой низкой в регионе".

В конце прошлой недели Еврокомиссия анонсировала подготовку следующего пакета компенсаций для европейских фермеров, на которых повлиял экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины; пакет объемом ориентировочно 75 млн евро должны анонсировать в середине апреля.