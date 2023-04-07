Доллар и юань активно растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 7 апреля 2023 года белорусский рубль существенно снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 4,59 копейки, или на 1,57%, до 2,9723 рубля при текущем объёме $10,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 4,1 копейки, или на 1,12%, до 3,6083 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 2217млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 6,35 копейки, или на 1,49%, до 4,3256 рубля за 10 юаней при текущем объёме 8,8 млн. юаней.п