Последнее обновление: 07.04.2023 09:51

В Беларуси продажи новых авто в марте 2023 года рухнули на 62,4%

Категории: Банки Авто

Объём продаж новых легковых автомобилей в Беларуси, проданных членами Автомобильной ассоциации «БАА», составил 1202 автомобиля и упал на 62,4% по сравнению с мартом 2022 года (3197 авто).

По сравнению с февралем 2023 года продажи выросли на 27%, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

Всего за первый квартал 2023 года члены БАА продали 2903 новых авто, что на 68,05% меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года (9087 авто).

Не члены БАА в марте 2023 года продали «не менее 250 новых легковых автомобилей преимущественно премиум-сегмента (таких как БМВ, Лексус, Ланд Ровер, Тойота и Мерседес)».



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