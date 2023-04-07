В Беларуси продажи новых авто в марте 2023 года рухнули на 62,4%

Объём продаж новых легковых автомобилей в Беларуси, проданных членами Автомобильной ассоциации «БАА», составил 1202 автомобиля и упал на 62,4% по сравнению с мартом 2022 года (3197 авто).

По сравнению с февралем 2023 года продажи выросли на 27%, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

Всего за первый квартал 2023 года члены БАА продали 2903 новых авто, что на 68,05% меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года (9087 авто).

Не члены БАА в марте 2023 года продали «не менее 250 новых легковых автомобилей преимущественно премиум-сегмента (таких как БМВ, Лексус, Ланд Ровер, Тойота и Мерседес)».