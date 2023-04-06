Последнее обновление: 06.04.2023 16:23

Болгария полностью закроет порты для российских судов

Болгария в рамках директивы Евросоюза о выполнении санкций решила закрыть для входа российских судов все свои порты.

Запрет начнет действовать с 8 апреля и будет распространяться на корабли, которые указаны в российском морском реестре судоходства, передает УНН.

Известно, что болгарские власти установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций.

Но теперь действие запрета расширяется и на российские суда, ходящие по морям под флагами других стран.

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