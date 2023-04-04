Минтранс утверждает, что у Беларуси есть деньги на модернизацию дорог

Беларусь имеет средства для реализации инфраструктурных проектов, несмотря на прекращение западного финансирования, заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

«В связи с прекращением финансирования зарубежными финансовыми институтами ряда инфраструктурных проектов в дорожном хозяйстве правительством было принято решение о выделении дополнительных средств» - утверждает чиновник.

В частности, Минтранс указывает, что еще в 2022 году было принято решение о выделении дополнительного финансирования в размере 141 млн. рублей на реконструкцию автодороги М-3 Минск-Витебск и 13 мостовых сооружений, что позволило ввести в эксплуатацию 4 дорожных сооружения.

Ранее этот проект финансировался за счет кредита Европейским банком реконструкции и развития.

В 2023 году на реконструкцию еще 5 мостов предусмотрено 134,2 млн. рублей. Для завершения проекта и ввода в эксплуатацию в 2024 году оставшихся 4 сооружений планируется выделить 80 млн. рублей.