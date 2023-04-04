Совмин РБ установил размеры выплат на спецсчета для ряда предприятий деревообработки

Совмин РБ определил размеры перечислений на спецсчета в Банке развития для ряда предприятий деревообработки в рамках реструктуризации кредитной задолженности, следует из постановления №220 от 31 марта 2023 года.

Согласно документу Борисовдрев, Витебскдрев, Гомельдрев, Могилевдрев, Мозырский ДОК, Мостовдрев, Новосверженский лесозавод и Речицадрев обязаны до 10 апреля т.г. перечислить на спецсчета совокупную сумму в 236,4 тыс. рублей, 4,32 млн евро и $839 тыс.

Кроме того, «при наличии чистой прибыли по результатам работы за 2023 год организации деревообрабатывающей промышленности до 10 апреля 2024 г. направляют на специальные счета сверх размера, определенного в приложении, 60 процентов от суммы прибыли от реализации товаров, работ, услуг и годовых амортизационных отчислений».

При этом база прибыли для расчета уменьшается на «фактически произведенные расходы, связанные с реализацией инвестиционных мероприятий, предусмотренных бизнес-планами их развития на 2023 год; с выплатами по кредитам (займам), договорам лизинга; уплатой налогов и сборов, исчисляемых из прибыли (дохода), и т.д.

«При отсутствии чистой прибыли по результатам работы за 2022 год суммы денежных средств, рассчитанные в соответствии с частью первой настоящего пункта, на специальные счета не направляются», - также сказано в документе.