Инфляция в Турции в марте замедлилась до 50,5%

В марте 2023 года рост потребительских цен в Турции замедлился по итогам пятого месяца подряд, до минимума с января 2022 года, сообщил статистический институт Turkstat.

Мартовская инфляция составила 50,5% против 55,2% в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ослабления инфляции до 51,3%.

ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%. При этом осенью прошлого года темпы роста потребительских цен превышали 85%, передает Интерфакс.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в марте повысилась на 67,9% (в феврале - на 69,3%), алкогольных напитков и табачных изделий - на 43,8% (49,3%), одежды и обуви - на 17,3% (21,7%). Коммунальные услуги и оплата жилья подорожали на 56,1% (в феврале - на 55,9%), мебель и бытовая техника - на 53,4% (54,1%), услуги здравоохранения - на 64,7% (70,1%), транспортные услуги - на 28,7% (44,9%).

Относительно предыдущего месяца индекс CPI увеличился на 2,29% после подъема на 3,15% в феврале. Эксперты прогнозировали повышение на 2,85%.

Темпы роста цен производителей (индекс PPI) в стране в марте замедлились до 62,5% в годовом выражении по сравнению с 76,6% месяцем ранее. Относительно февраля индекс PPI увеличился на 0,44%.

Турецкая нацвалюта в понедельник торгуется около отметки 19,2 лиры за $1 по сравнению с 19,14 лиры на закрытие торгов в прошлую пятницу. Турецкий фондовый индекс BIST 100 снижается примерно на 0,2%, с начала года он опустился на 12,8%.