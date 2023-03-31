Доллар незначительно снижается на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 31 марта 2023 года белорусский рубль незначительно укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,02 копейки, или на 0,01%, до 2,8569 рубля при текущем объёме $1,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,96 копейки, или на 0,26%, до 3,7061 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 592,6млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,01 копейки, или на 0,002%, до 4,1569 рубля за 10 юаней при текущем объёме 49 млн. юаней.