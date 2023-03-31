ЕЭК обнулила пошлину на ввоз тростникового сахара-сырца в 2023 году

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил пошлину на ввоз сахара-сырца в 2023 году.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза тростникового сахара-сырца в период по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Таможенная пошлина на тростниковый сахар-сырец не уплачивается при ввозе в Беларусь не более 100 тыс. тонн, в Казахстан - не более 350 тыс. тонн, в Киргизию - не более 50 тыс. тонн и в Россию - не более 100 тыс. тонн.