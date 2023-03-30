МВФ прогнозирует трудный 2023 год: рост ВВП в мире упадет ниже 3%

Начавшийся 2023 год станет "еще один трудным годом": рост ВВП в мире упадет ниже 3% из-за войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.

"Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызвал турбулентность в банковском секторе в некоторых странах с развитой экономикой и еще больше усложнил выбор действий", - сказала Георгиева, которую цитирует РБК.

Глава МВФ предложила для решения проблемы опираться на солидарность и кооперацию, напомнив, что за счет встраивания Китая в мировую экономику более 800 млн жителей страны вырвалось из бедности. За последние четыре десятилетия мировая экономика выросла в три раза, а развивающиеся страны стали главными бенефициарами - их экономики выросли в четыре раза.

Георгиева отметила при этом, что особую опасность в условиях высоких процентных ставок и обесценивания многих валют представляют задолженности стран мира, и призвала разработать эффективные механизмы для урегулирования вопроса.

Ранее во Всемирном банке предупреждали, что мировая экономика рискует столкнуться с "потерянным десятилетием".