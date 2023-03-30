Власти Казахстана намерены изменить модель развития экономики

Казахстану необходимо обеспечить стабильный экономический рост. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании мажилиса парламента в четверг.

"Нужно обеспечить стабильный экономический рост в размере минимум 4% в год. Поэтому нам нужно в корне изменить модель развития экономики. Для это требуется работа по системной диверсификации и (нужно) развивать правила рынка. Наша главная цель - создать конкурентоспособную экономику, основанную на высоких технологиях, способную обеспечить себя самостоятельно", - сказал он.

Как сообщалось, ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%. Ранее президент Казахстана поставил задачу довести рост экономики страны в 2023 году до уровня не менее 4%.

Токаев также заявил о необходимости снизить уровень инфляции в Казахстане в 2023 году в два раза.

"Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость", - сказал Токаев.

Инфляция в годовом выражении в феврале достигла 21,3%, продолжив обновлять многолетние максимумы. В госбюджете на текущий год предусмотрен целевой коридор годовой инфляции в пределах 7,5-9,5%.