Польша вводит новые правила для ограничения импорта украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился ввести правила, ограничивающие приток украинского зерна в Польшу. Об этом пишет издание Wprost.

"Мы готовы помочь, взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в среду.

Премьер также сообщил, что направит письмо президенту Еврокомиссии с требованием принять в этом вопросе "радикальные решения".

При этом Моравецкий заверил, что Польша готова идти на конфликт с Еврокомиссией в вопросе ограничения украинского экспорта.

"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые у нас нет согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", — цитирует издание главу польского правительства.

Польская сторона хочет запустить все возможные инструменты, включая таможенные пошлины и квоты, которые помогли бы ограничить влияние зерна из Украины на польский рынок.

Польское правительство готовится ввести в ближайшее время субсидии для фермеров в размере 100-200 злотых ($23-46) за тонну на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтии.

В прошлый четверг польские фермеры начали очередную акцию протеста в Щецине с требованием урегулировать вопрос импорта зерна из Украины.