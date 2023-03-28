Молдова договорилась о свободной торговле с Норвегией и Швейцарией

Молдова и страны Европейской ассоциации свободной торговли, к которой относятся Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, договорились подписать соглашение о свободной торговле.

Переговоры между Молдовой и четырьмя европейскими странами, которые не входят в ЕС, начались весной 2021 года. Стороны надеются подписать соглашение о свободной торговле до лета, сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Соглашение охватывает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие. Это первое соглашение Европейской ассоциации свободной торговли, которое имеет отдельный раздел об электронной коммерции.

"Очень позитивно, что мы заключили соглашение с Молдовой, что способствует устойчивому экономическому сотрудничеству, несмотря на войну в Европе. Существует большой потенциал для увеличения торговли между Норвегией и Молдовой", - прокомментировал министр промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре.

Как отметили в норвежском правительстве, основным импортом из Молдовы в Норвегию является мебель и текстиль. Большинство экспорта из Норвегии в Молдову составляют рыба и морепродукты, а также запчасти и аксессуары для транспортных средств.