ЕЦБ ждет ухода австрийского Raiffeisen из России

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Давление началось после того, как высокопоставленный чиновник США по санкциям во время визита в Вену в прошлом месяце выразил обеспокоенность по поводу бизнеса Raiffeisen в России.

Хотя ЕЦБ не требует от Raiffeisen немедленного ухода из России, регулятор хочет получить план действий по сворачиванию бизнеса, включая продажу или закрытие российской дочки.

Raiffeisen пока не намерен представлять такой план, а некоторые австрийские правительственные чиновники рассматривают такое давление как необоснованное иностранное вмешательство.

Представитель Raiffeisen сказал, что банк изучает варианты, «включая тщательно управляемый выход», добавив, что банк также сократил кредитование в стране.

Австрийский Raiffeisen в настоящее время является самым важным западным банком в России, предлагая платежный спасательный круг и обеспечивая примерно четверть переводов в евро в Россию.

Представитель министерства финансов Австрии заявил, что, хотя возврата к статус-кво в отношениях с Россией быть не может, «большинство» международных компаний, включая банки, остаются на российском рынке.

«Между Россией и остальным миром ведется существенная торговля такими товарами, как зерно, удобрения, нефть, газ, никель и другие металлы, которые... требуют платежей", - сказал пресс-секретарь ведомства.

В январе санкционный орган США начал расследование в отношении Райффайзена в связи с его бизнесом, связанным с Россией. Расследование касалось возможного нарушения западных санкций.

Расследование, которое обострило отношения между Веной и Вашингтоном, может оказаться опасным для Австрии, которая позиционирует себя как мост между Востоком и Западом, превратив Вену в магнит для российских денег.

Джеймс О'Брайен, высокопоставленный чиновник по санкциям в Государственном департаменте США, выразил обеспокоенность США по поводу Райффайзена и его бизнеса с Россией во время обсуждений в Вене в феврале, сказал один из источников Reuters.

Представитель Райффайзена заявил, что банк находится на «ранних стадиях» сбора информации в ответ на письмо-запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Во время визита президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Киев в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал австрийский бизнес, все еще работающий в России, обратив внимание на Райффайзен за поддержку Москвы. Банк также подвергся резкой критике со стороны инвесторов после участия в российской схеме предоставления кредитных каникул военным, участвующим в агрессии против Украины.

Хотя ставки высоки, некоторые австрийские чиновники надеются, что они смогут продержаться достаточно долго для урегулирования войны путем переговоров, что позволит возобновить нормальный бизнес с Россией, сказали три человека, знакомых с этим вопросом.

Между тем, власти США могут зайти так далеко, что не позволят банку обрабатывать долларовые транзакции. Такой шаг нанесет серьезный удар по Райффайзену и моежт, как опасаются регуляторы еврозоны, дестабилизировать банк.

Латвийский ABLV Bank быстро распался после того, как в 2018 году попал под санкции США из-за опасений по поводу незаконной деятельности, связанной в значительной степени с Россией.

Некоторые австрийские законодатели также критически относятся к позиции правительства.

«Надзорные органы должны изучить риски, связанные с деятельностью Райффайзена и с первого дня войны», — сказала Reuters на прошлой неделе Стефани Криспер, депутат от либеральной оппозиционной партии Neos. - «Долгие годы связи с Москвой пронизывали нашу политическую систему — теперь экономическая и политическая зависимость от России наконец-то стала заметной».