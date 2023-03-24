Украина включила австрийский Raiffeisen Bank в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (NAPC) включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.

Поводом для включения в список международных спонсоров войны стало то, что, помимо того, что, помимо того, что после полномасштабного российского вторжения в Украину банк продолжал работать в России, Райффайзен также «официально признал» так называемые «ДНР» и «ЛНР», говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 2022 году банк заплатил в российский бюджет в 4,8 раза больше, чем за весь предвоенный год. Российское подразделение Райффайзенбанка выплатило в российский бюджет €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми Россия регулярно обстреливает мирные украинские города.

Райффайзен не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики» через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования для российских военных (каникулы по погашению кредитов и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. Кроме того, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну «специальной военной операцией».

Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса в принятии решений о выходе банка с российского рынка. Напротив, РайффайзенБанк остается активным участником российского банковского рынка, конкурируя за увеличение своего кредитного портфеля.

Таким образом, все эти факты и продолжение операций РайффайзенБанка в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

В Беларуси Raiffeisen Bank представлен Приорбанком.