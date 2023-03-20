Мировые центробанки предпримут меры для поддержания долларовой ликвидности

Шесть центральных банков мира предпримут меры для улучшения глобального доступа к долларовой ликвидности на фоне банковского кризиса, пишет Financial Times.

В совместном заявлении в воскресенье ЦБ заявили, что с понедельник они перейдут с еженедельных на ежедневные долларовые аукционы для того, чтобы "ослабить напряженность на мировых рынках финансирования". Ежедневные своп-линии между ФРС и Европейским центральным банком, Банком Англии, Швейцарским национальным банком (SNB), Банком Канады и Банком Японии будут действовать как минимум до конца апреля.

"Сеть своп-линий между этими центральными банками представляет собой набор доступных постоянных механизмов и служит важной опорой ликвидности для ослабления напряженности на мировых рынках финансирования, тем самым помогая смягчить последствия такой нагрузки на кредитование домашних хозяйств и предприятий", - говорится в заявлении центробанков.

Объявление о ежедневных долларовых аукционах в разных часовых поясах было сделано через несколько часов после того, как SNB объявил, что два крупнейших банка Швейцарии - UBS и Credit Suisse - объединяются после суматошных переговоров на выходных. Такие шаги в последний раз предпринимались в 2020 году во время пандемии COVID-19.

Европейские официальные лица обеспокоены тем, что большие убытки, понесенные акционерами Credit Suisse и держателями его облигаций, могут привести к ухудшению ситуации на рынках банковского финансирования на этой неделе.

Банк Англии сообщил, что будет ежедневно собирать заявки с 8:15 до 8:45 по лондонскому времени и объявлять результаты около 10 утра или вскоре после этого. Средства будут предлагаться по ставке, эквивалентной процентной ставке овернайт в США плюс 25 базисных пунктов.