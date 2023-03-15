Последнее обновление: 15.03.2023 16:04

Россия отменила запрет на поставку продукции 53 сельхозпредприятий Беларуси

Россия отменила ограничения на поставки продукции 53 белорусских сельскохозяйственных предприятий, сообщил вице-премьер Беларуси Леонид Заяц.

"Сейчас все нормально. Сейчас все работает. Наша продукция поступает на российский рынок, и ограничений, собственно, таких нет", - сказал Заяц, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, проблему с ограничениями удалось уладить в результате диалога с российским Минсельхозом и Россельхознадзором.

Лукашенко еще 16 декабря 2022 года сетовал, что Россия сохраняет запрет на поставки продукции "около полусотни" белорусских предприятий. Он подчеркнул важность координации экспорта и импорта с Москвой при ответных шагах на усиливающееся санкционное давление со стороны Запада.

Позже в декабре Заяц, выступая в белорусском парламенте, отмечал, что на тот момент экспорт в Россию продукции полностью или частично закрыт для 53 предприятий республики. В частности, речь шла о 10 молочных, 29 мясных предприятиях, 6 птицефабриках, предприятиях по производству кормов. Вице-премьер высказывал мнение, что в 99% случаев причины для ограничений экспорта были "субъективными и надуманными".

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