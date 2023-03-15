«Политик» из Зимбабве раскрыл схему расчетов с Беларусью

Беларусь и Зимбабве осуществляют взаиморасчеты через египетский банк, который не подключен к системе SWIFT.

Об этом заявил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва в интервью РИА Новости.

«С Беларусью мы торгуем через "Афрэксимбанк", штаб-квартира которого находится в Каире. Он не подчиняется США. Когда я был замглавой МИД Зимбабве, я предложил России инвестировать в этот проект, так что Россия является одним из акционеров банка наряду с Китаем. Я слышал, что и американцы уже имеют долю в этом банке. Но он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой. Можно использовать и цифровые валюты. Нет никакой необходимости оставаться в заложниках у американского доллара», - сообщил Мутсвангва, напомнив, что Зимбабве уже 22 года находится под санкциями.

Он не уточнил, в какой валюте осуществляются взаиморасчеты с Беларусью. Сотрудничество с Беларусью зимбабвийский политик оценил как успешное.

«После земельной реформы, когда мы забрали наши земли у бывших колонизаторов, Запад ввел против нас санкции, которые лишили нас оборудования и капитала. Но теперь мы знаем, что можем закупать такое (сельскохозяйственное) оборудование в России, у нас есть большой спрос на него. Мы уже успешно работаем с Беларусью и могли бы работать с Россией, чтобы Зимбабве стало житницей для всего мира, в том числе растущего населения Азии», - сказал Мутсвангва.