Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года обогнали компакт-диски

Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года превысили объемы продаж компакт-дисков, сообщается в отчете Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Прошлогодний рынок виниловых пластинок демонстрирует, что винил становится неотъемлемым элементом современного музыкального рынка, констатирует глава RIAA Митч Глейзер.

В 2022 году в США было продано чуть более 41 млн виниловых пластинок на сумму 1,2 млрд долларов. При этом американцы купили всего 33 млн компакт-дисков (483 млн долларов).

Продажи пластинок растут в США 16-й год подряд, они составляют сейчас около 71% доходов от всех продаж музыки на физических носителях, сообщает BBC.

Общие доходы от музыкальных записей растут седьмой год подряд и достигли рекордной отметки в 15,9 млрд долларов. Основной их источник - это стриминг музыки в разных его формах. Но и продажи музыки на физических носителях тоже растут.

Доходы от физических музыкальных форматов в целом выросли в прошлом году на 4%, в основном из-за 17-процентного роста популярности винила. При этом выручка от компакт-дисков упала на 18%.

В отчете RIAA говорится, что физические копии музыки продолжают приносить более высокие прибыли по сравнению с цифровыми файлами, продажи которых упали на 20% до 495 млн долларов.

Все это резко контрастирует с 2012 годом, когда загрузка цифровых музыкальных файлов была на пике популярности и достигла 43% доходов от продаж всех музыкальных записей.

С тех вкусы покупателей явно изменились: доходы от продаж музыкальных файлов резко упали - до 3% в прошлом году.

В то же время доходы от стриминга, который включает в себя платные подписки, рекламные услуги, цифровое и индивидуальное радио, платформы социальных сетей, цифровые фитнес-приложения и другие источники, вырос на 7% до рекордно высокого уровня в 13,3 млрд долл.