Казахстан арестовал имущество «Роскосмоса»

В Казахстане арестовали имущество главного оператора российских космодромов — Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Формальным поводом для этого стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд руб. перед АО «Совместное казахстанско-российское предприятие „Байтерек“». Задолженность возникла в результате проведения работ по ОВОС (оценки влияния на окружающую среду) ракеты «Союз-5».

Служба приставов Республики Казахстан запретила ЦЭНКИ выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий, пишет KZ24.

Решение о принятии мер принудительного характера еще в конце ноября 2022 года вынес суд Международного финансового центра «Астана». Тогда же был выписан исполнительный лист. Представители ЦЭНКИ получили соответствующее извещение в конце января 2023 года, уточняет «МК» со ссылкой на документ.

Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» было создано в 2005 году для реализации общей программы освоения космоса. В частности, она предполагала переход на использование экологически чистых ракет-носителей на Байконуре вместо ракеты «Протон» на ядовитом гептиле.

Для этого должны были построить новую стартовую площадку, но в июле 2022 года власти Казахстана сообщили, что ее открытие откладывается на срок от шести до двенадцати месяцев. Бывший тогда главой «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что первый запланированный запуск российской ракеты-носителя «Союз-5» с Байконура будет перенесен.

«Союз-5» разрабатывали с 2017 года, после того как в 2014 году из-за аннексии Крыма и начала войны в Донбассе казахстанско-российский проект потерял возможность использовать украинскую ракету-носитель «Зенит».

Ожидалось, что Байконур получит второе дыхание благодаря новой ракете и стартовой площадке. При этом Казахстан отвечал за наземную инфраструктуру, а Россия — за разработку ракеты.

Как отмечает KZ24, жесткие действия со стороны Казахстана могли последовать после критики нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова министра связи РК Багдата Мусина, который занимается космическим направлением. В частности, Борисов критиковал казахстанскую сторону за перенос сроков строительства стартовой площадки на полгода. Мусин назвал критику Борисова «дипломатическим просчетом». По словам источников KZ24, текущая ситуация может ударить по сотрудничеству России и Казахстана в области космоса.

Однако перспективы совместной работы двух стран в космосе стали туманными из-за санкций, которые были введены против космической отрасли России за войну в Украине. Как пишут казахстанские СМИ, под вопросом возможность Казахстана использовать российские ракеты для коммерческих пусков, как предполагалось ранее. Без этого у Астаны может больше не быть заинтересованности в совместном проекте «Байтерек».