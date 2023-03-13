Последнее обновление: 13.03.2023 17:21

Беларусь заметно нарастила импорт оружия из РФ за последние 5 лет

Беларусь увеличила закупки оружия на 55% за последние пять лет, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Так, в 2018–2022 годах импорт вооружений в Беларусь вырос на 55%, а доля страны в мировом импорте увеличилась с 0,3 до 0,6% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Почти 100% оружия в Беларусь поставляется из России, лишь 0,1% из Китая. При этом доля Беларуси в мировом экспорте вооружений за пять лет сократилась с 0,5 до 0,3%.

Основными покупателями вооружений из Беларуси в докладе называются Сербия (33%), Вьетнам (25%) и Уганда (14%).

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