Tesla снизила цены в США на свои самые дорогие электрокары

Компания Tesla снизила в США цены от 4% до 9% на свои самые дорогие электрические автомобили - Model S и Model X, сообщает Reuters.

Отмечается, что версия Model S подешевела на 5% — до 89 990 долларов, а цена на Model X была снижена на 9% — до 99 990 долларов. Последнее снижение цен является уже пятой корректировкой Tesla с начала года.

В течение последних месяцев глава компании Илон Маск заявлял, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос, и что она добилась успеха в увеличении заказов благодаря глобальным скидкам, введенным в январе.

На прошлой неделе на дне инвестора компании, Маск сказал: “У людей чрезвычайно большое желание иметь Tesla. Ограничивающим фактором является их способность купить Tesla”.

В январе Tesla снизила цены на свои автомобили на всех своих рынках, предлагая скидки до 20%, что многие аналитики расценили как начало ценовой войны лидера рынка электромобилей.