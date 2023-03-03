Украина усилит физическую защиту энергообъектов: некоторые опустят под землю

Украина собирается к следующему отопительному сезону значительно усилить физическую защиту объектов энергетики от воздушных атак. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Мы уже разработали соответствующие проекты защиты энергообъектов: от бетонных накрытий до подземных углублений на уровень, достаточный, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить распределительную сеть. Мы будем эту работу выполнять в течение года, готовясь к следующему отопительному сезону", – рассказал Денис Шмыгаль, которого цитирует Интерфакс-Украина.

В середине февраля Forbes со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры вместе с Укрэнерго занимаются пилотным проектом по строительству двух защищенных от ракетных и дроновых атак магистральных подстанций 330 кВ и 750 кВ.

Шмыгаль уточнил, что будут также приниматься технологические меры по защите энергостанций.

Кроме того, на многих станциях уже установлены системы противовоздушной и противоракетной обороны, что дало возможность защищать их в течение отопительного сезона и пройти его.

Премьер заверил, что к следующему отопительному сезону уровень физической защиты энергообъектов будет совсем другим, чем был на октябрь 2022 года.