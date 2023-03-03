В январе цены производителей в еврозоне снизились на 2,8%, в ЕС - на 2,2%

В январе 2023 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) понизились на 2,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,1%, свидетельствуют данные Евростата.

В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 15%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце опустились на 2,2% после повышения на 1,2% в декабре. В годовом выражении цены выросли на 16,4%.

Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Ирландии (-25,2%), Швеции (-8,0%) и Латвии (-5,8%). Самый заметный рост наблюдался в Словакии (9,0%), Чехии и Венгрии (5,8%) и Австрии (4,9%).

В годовом выражении наибольшее повышение было зафиксировано в Венгрии (64,6%), Латвии (38,8%) и Словакия (+34,5%). Снижение цен наблюдалось только в Ирландии (-7,2%).