Последнее обновление: 27.02.2023 10:45

KASE приостановила листинг некоторых российских акций на фоне санкций

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне санкций приостановила листинг некоторых российских акций, в том числе компании "Яндекс" , сообщила председатель правления биржи Алина Алдамберген на бизнес-завтраке KASE Day in Astana в пятницу.

"У нас был приостановлен листинг некоторых российских акций. Это было связано, во-первых, с санкционным режимом. Во-вторых, с трудностью проведения расчетов и торговли между Россией и Казахстаном ценными бумагами. На данный момент по ряду этих бумаг мы приняли решение о делистинге. Точное количество не могу сказать", - сказала Алдамберген.

Комментируя исключение акций "Яндекса" из официального списка KASE, она пояснила, что есть определенный санкционный режим, и KASE за последний год усилила его соблюдение в отношении этой компании, сообщает finmarket.

"Есть определенные санкционные нюансы, поэтому нам пришлось принять решение о делистинге", - сказала глава фондовой биржи.

Она добавила, что "санкционные нюансы касаются не только компаний, которые базируются в Нидерландах, но и относительно окончательных стейкхолдеров".



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