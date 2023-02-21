Беларусь обогнала Сингапур по поставкам товаров для маркетплейсов РФ

Продавцы, работающие на российских маркетплейсах, в прошлом году заметно увеличили закупки товаров в Киргизии и Беларуси.

Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на анализа финтех-компании «Точка».

На долю Киргизии пришлось 11% проданной в e-commerce продукции, что позволило этой стране в 2022 году войти в топ-5 поставщиков для продавцов маркетплейсов. Для сравнения: в 2021 году из республики завозилось 5%, в 2020-м — 2%.

Беларусь несколько лет входит в пятерку крупных поставщиков товаров, реализуемых на маркетплейсах РФ, однако в прошлом году доля этой страны увеличилась до 25% против 13% в 2021 году и 11% в 2020-м.

Эксперты не удивлены таким изменением географии поставок, поскольку из-за существующих проблем с логистикой сейчас проще завозить товар с относительно низкой стоимостью из Беларуси, Киргизии и Казахстана (доля этой страны, по данным «Точки», в 2022 году составила 7%, хотя в прежние годы едва достигала 3%).

Источник издания говорит, что через Беларусь и Киргизию продавцы завозят в основном продукцию в рамках параллельного импорта. Прямые поставки из стран-производителей заметно осложнились не только из-за логистики, но и из-за нежелания напрямую продавать товары селлерам российских маркетплейсов.

Сложившаяся ситуация привела к снижению доли стран, откуда ранее участники e-commerce завозили товары напрямую.

Так, в 2022 году доля США снизилась до 5% с 8% в 2020 году, Сингапура — до 7% с 10%. Доля большинства стран ЕС, включая Францию, Польшу, Латвию, сейчас не превышает 1%, в то время как ранее ввоз оттуда товаров с последующей продажей на российских маркетплейсах был заметным.