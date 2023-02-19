США: Китай может предоставить РФ летальную военную помощь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.

В интервью американскому телеканалу NBC он отметил, что Китай долгое время поддерживал Россию как политически и экономически, но и за счет предоставления нелетального оборудования.

"И мы крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России в ее агрессии против Украины. И я четко заявил, что это приведет к серьезным последствиям, в частности в наших отношениях. Об этом говорил и президент Байден во время своих нескольких встреч с Си Цзиньпином", - подчеркнул Блинкен.

Он также раскритиковал позицию Пекина относительно полномасштабного российского вторжения в Украину, сказав, что КНР "пытается усидеть на двух стульях".

"Публично Китай показывает себя как страну, стремящуюся к миру в Украине. Но непублично, как я уже говорил, в течение последних месяцев происходили поставки нелетальной помощи, что прямо способствует военным усилиям России. Есть также информация, которая будет вскоре обнародована, согласно которой Китай серьезно обдумывает поставки летальной помощи РФ", - добавил госсекретарь США.

Блинкен при этом отказался уточнять, о какой именно помощи идет речь, и добавил, что "есть разные виды летальной помощи, которую они (Китай) по крайней мере обсуждают передать, в том числе оружие".