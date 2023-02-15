ЕС хочет заставить банки раскрывать информацию о замороженных российских активах

Еврокомиссия в рамках десятого пакета санкций предлагает ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах российского Центробанка, а также российских компаний и физических лиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Получение представления о масштабах замороженных активов Центрального банка РФ и других государственных российских физлиц рассматривается как первый шаг к изучению возможностей использования этих средств на восстановление Украины.

ЕК также предложила ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции, и предложила накладывать штрафы до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц за непредоставление необходимой информации.

Блок планирует одобрить свой десятый пакет санкций на следующей неделе, накануне годовщины российского вторжения.

Последний пакет мер также введет широкие торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику и редкоземельные металлы.

ЕС также предлагает запретить транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск нарушения санкций, и ввести ограничения на импорт в ЕС российской резины и асфальта.

Кроме того, санкции могут касаться десятков физических и юридических лиц. Прежде всего это Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния РФ, пропагандистские медиа-группы, российский перестраховщик танкеров, которыми экспортируют российскую нефть и зарегистрированная в Британии судоходная компания, которая предоставляет суда для перевозки украденного Россией украинского зерна.

Предложенные меры будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден.

Другие предложения включают продление приостановления лицензий на вещание российских СМИ. ЕС также хочет ограничить для граждан России возможность занимать должности в руководящих органах операторов критически важной инфраструктуры.

Кроме того, пакет санкций, в случае его принятия, будет запрещать предоставление мощностей для хранения газа гражданам и резидентам России, а также юридическим лицам, основанным в России.