Россельхознадзор раскрыл нелегальную схему поставок рыбной продукции через Беларусь

Россельхознадзор сообщил о схеме поставок в РФ через Беларусь рыбной продукции неизвестного происхождения.

"Россельхознадзором выявлена нелегальная схема поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения. Рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Беларуси", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, Государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбной продукции.

Россельхознадзор уведомил Минсельхозпрод Беларуси и министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии о факте таких поставок.

Россельхознадзор также просит «белорусских коллег прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающей на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции».