Завод беспилотников в Латвии, на котором произошел пожар, продолжит работу

Завод компании Edge Autonomy Riga, производящий беспилотные летательные аппараты и пострадавший от пожара, после инцидента продолжит работу на часть мощности. Об этом в интервью Delfi сообщил представитель компании.

По его словам, предприятие "продолжает работу в объемах, которые сейчас позволяет ситуация", и рассчитывает на компенсацию от страховой компании для восстановления.

Напомним, днем 7 февраля на территории предприятия вспыхнул пожар. К 19 часам распространение огня удалось остановить, но ликвидацию пожара продолжали и с началом следующих суток.

Портал отмечает, что в целом случаи пожаров на промышленных предприятиях в Латвии не являются абсолютной редкостью.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.