Беларусь и Зимбабве подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Беларусь и Зимбабве 31 января 2023 года подписали Соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, сообщила пресс-служба МНС РБ.

Соглашение устанавливает порядок уплаты подоходного налога с физических лиц, налога на прибыль, налога на доходы, в том числе дивидендов, процентов, роялти, а также налога на недвижимость.

Соглашением закреплены, среди прочего, следующие договоренности:

‒ прибыль и доходы организации облагаются в государстве, которое является местом ее государственной регистрации. Исключением из этого принципа являются случаи:

1) получения прибыли организацией одного государства от осуществления предпринимательской деятельности в другой стране через постоянное место деятельности;

2) получения организацией (ИП) или гражданином одного государства от источников в другом государстве тех конкретных видов доходов, которые, как определено в Соглашении, первоначально облагаются в государстве источника их возникновения. К таким доходам относятся: дивиденды, проценты, роялти, вознаграждение за услуги управленческого, технического или консультационного характера, доходы от продажи акций, доходы от использования и от отчуждения недвижимого имущества.

‒ строительная площадка, строительный или монтажный объект признаются постоянным представительством, если существуют в течение периода, превышающего 9 месяцев;

‒ по сравнению с установленными законодательством Республики Беларусь ставками уменьшены ставки налогов по:

дивидендам – с 15% (для организаций) и 13% (для физических лиц) до 5% (при условии владения инвестором не менее чем 20 процентами капитала компании) и 10%;

процентам – с 10% (для организаций) и 13% (для физических лиц) до 5% (не облагаются доходы в виде процентов если они выплачиваются Правительству, Нацбанку, Банку Развития, государственным финансовым организациям по согласованному государствами перечню);

роялти – с 15% (для организаций) и 13% (для физических лиц) до 5%;

‒ вознаграждение физических лиц за работу по найму облагается налогом в государстве, в котором он является налоговым резидентом. Исключениями являются случаи получения гражданами некоторых видов доходов от источников в другом государстве:

вознаграждений за работу по найму, выполняемую в постоянном представительстве в другом государстве;

выплат членам совета директоров компании, которая зарегистрирована в другом государстве;

доходов артистов и спортсменов от их деятельности в другом государстве;

‒ недвижимое имущество облагается налогом в том государстве, в котором оно находится.

В целях устранения двойного налогообложения суммы налогов, взимаемые в соответствии с Соглашением в государстве – источнике дохода, подлежат зачету в государстве налогового резидентства плательщика.

Также налоговые органы Беларуси и Зимбабве смогут осуществлять обмен информацией, относящейся к налоговым обязательствам их плательщиков, с соблюдением требований конфиденциальности.