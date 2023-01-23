В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения в 2023 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения в 2023 г.

Согласно постановлению № 11 от 16 января 2023 г., размер надбавок за 1 кг продукции составит:

Br0,10 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;

Br1 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;

Br5,40 – шерсть овец, закупаемая организациями потребительской кооперации;

Br2,90 – овцы живым весом, закупаемые организациями, осуществляющими переработку мяса.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.