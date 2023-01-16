Последнее обновление: 16.01.2023 21:49

Австралийский стартап займется выпуском литий-ионных батарей без китайских компонентов

Австралийский стартап Recharge Industries Pty планирует построить предприятие стоимостью 300 млн австралийских долларов ($210 млн) для производства литий-ионных батарей без использования компонентов из Китая на фоне поиска альтернатив.

Компания планирует начать строительство в городе Джелонг на юго-востоке страны во втором полугодии текущего года, а производство - к концу 2024 года, сказал Bloomberg основатель стартапа Дэвид Коллард.

Первоначальный годовой объем производства будет составлять 2 гигаватт-часа, в дальнейшем его планируется увеличить до 30 гигаватт-часов.

"Австралия - это новая Саудовская Аравия эры новой энергетики" - сказал Коллард.

Австралия, а также США и Индия делают упор на расширение локальных производственных мощностей для выработки "чистой" энергии, чтобы отказаться от ископаемых видов топлива, а также сократить свою зависимость от импорта - в особенности из Китая, передает Интерфакс.

Страна является крупнейшим в мире поставщиком лития - металла, являющегося крайне важным для выпуска батарей. Однако на текущий момент она направляет основной объем необходимых для производства сырьевых материалов в Китай, где изготавливаются необходимые для производства компоненты.



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