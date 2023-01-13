Правительство Китая хочет выкупить "золотые акции" в местных подразделениях Alibaba и Tencent

Китайское правительство движется к получению "золотых акций" в местных подразделениях онлайн-ритейлера Alibaba и телекоммуникационной компании Tencent, поскольку Пекин формализует большую роль в надзоре за мощными технологическими группами страны. Об этом пишет Financial Times.

Как объясняет газета, так называемые "золотые акции" обеспечивают механизм, с помощью которого правительство может оставаться глубоко вовлеченным в деятельность технологических групп, в частности, в контент, который они транслируют китайцам.

"Китайское правительство отреагировало на ослабление экономики отказом от жестких штрафов и санкций, которые были отличительной чертой его кампании по обузданию крупнейших технологических групп страны, но которые также отпугивали иностранных инвесторов.

В то время как жесткие репрессии пошли на спад, правительство все чаще скупает небольшие пакеты акций в местных подразделениях крупных технологических компаний, как это недавно было сделано с владельцем TikTok - компанией ByteDance.

Это обеспечивает Коммунистическую партию механизмом оставаться глубоко вовлеченной в их бизнес, особенно в контент, который они транслируют", - говорится в статье.

Речь идет о пакетах акций, которые обычно включают 1 процент акций ключевых предприятий интернет-групп, похожие на "золотые акции", поскольку они предоставляют особые права на принятие определенных бизнес-решений.

В Китае эти пакеты акций известны как "специальные акции управления" и с 2015 года стали распространенным инструментом, используемым государством для оказания влияния на частные новостные и контент-компании.

"Именно такую цель преследовал китайский интернет-регулятор, когда на прошлой неделе приобрел долю в подразделении Alibaba", - пишет FT со ссылкой на 2 источника.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, 4 января организация в рамках государственного инвестиционного фонда, созданного Управлением киберпространства Китая (CAC), приобрела 1% акций дочерней компании Alibaba, Guangzhou Lujiao Information Technology.

По словам людей, CAC приобрела долю, чтобы усилить контроль над контентом в подразделении потокового видео Youku и веб-браузере UCWeb гиганта электронной коммерции.

В рамках сделки подразделение также назначило нового члена правления, Чжоу Мо. В CAC есть чиновник среднего звена с таким же именем.

"Пока неясно, какие права получит правительство в результате многих сделок. Китайский медиарегулятор в 2016 году посоветовал государственным группам, которые берут специальные акции управления, требовать по меньшей мере 1 процент акций, место в совете директоров и право на просмотр контента", - добавляет FT.

Специфика плана правительства по получению золотых акций в Tencent остается на стадии обсуждения, но будет включать в себя долю в одной из основных дочерних компаний группы в Китае, сообщили три источника.

"Государство никуда не уходит, это тенденция на будущее", - сказал один из собеседников