На севере Швеции открыто месторождение редких металлов

На севере Швеции в районе города Кируна обнаружено крупное месторождение редких металлов, которое, скорее всего, является крупнейшим из известных в Европе, сообщает SVT.

Горная компания LKAB сообщила, что залежи нашли рядом с одной из ее действующих шахт, речь может идти о миллионе тонн сырья.

"Это крупнейшее из известных месторождений редких металлов в нашей части мира и это может существенно помочь получению сырья, которое является критически необходимым для "зеленого перехода". С поставками есть проблемы, а без добычи строить новые электромобили невозможно", - отметил руководитель компании Ян Мострём. Это сырье необходимо и для компонентов ветровых электростанций.

Министр по вопросам бизнеса и энергетики Эбба Буш заявила, что найденные залежи сыграют ключевую роль в "зеленом переходе" Европы.

"Это очень большой потенциал для того, чтобы Европа стала лидером "зеленого перехода". Мы сможем и уменьшать выбросы, и усиливать конкурентность", - отметила она.

Сейчас металлы, необходимые для изготовления компонентов для электромобилей и ветровых турбин, поступают из Китая. Существует риск, что Китай по экономическим или политическим соображениям может отказаться поставлять сырье, предлагая только готовые продукты.