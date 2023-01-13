В Беларуси повышены тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №1 от 3 января 2023 года повысило тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций с 1 января 2023 года.

В частности, повышены тарифы на отпускаемую предприятиями ПО «Белэнерго»:

тепловую энергию на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей в размере:

21,9245 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2023 г. – в размере 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал для религиозных организаций; организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений; организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа;

126,29 белорусского рубля за 1 Гкал для творческих мастерских (на данный момент – 118,85 белорусского рубля за 1 Гкал);

электрическую энергию организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению;

тепловую энергию организациям:

расположенным на территории Беларуси, в том числе Минска, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) – 21,05 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2023 г. – 23,73 белорусского рубля за 1 Гкал;

осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим ЖКУ, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг – 121,25 белорусского рубля за 1 Гкал (на сегодняшний день 114,10 белорусского рубля за 1 Гкал).