Население Беларуси в декабре 2022 года купило $109,6 млн на чистой основе

Население Беларуси в декабре 2022 года выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $109,635 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в декабре 2022 года составила $1000,223 млн и увеличилась на $80,596 млн, или на 1,09% по сравнению с ноябрем. В том числе покупка наличной валюты составила $644,144 млн и увеличилась к ноябрю на $42,914 млн, или на 1,07%. Покупка безналичной валюты составила $356,079 млн и выросла на $37,682 млн, или на 1,12%.

С начала года население Беларуси купило $10032,449 млн, в том числе $6247,8 млн наличной валюты и $3784,7 млн безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в декабре 2022 года составила $890,588 млн и увеличилась на $102,460 млн, или на 1,13% по сравнению с ноябрем. Продажа наличной валюты составила $677,212 млн и увеличилась к ноябрю на $47,765 млн, или на 1,08%. Продажа безналичной валюты составила $213,377 млн и увеличилась на $54,695 млн, или на 1,34%.

С начала года население Беларуси продало $10058,747 млн, в том числе $7614,841 млн наличной валюты и $2443,906 млн безналичной.

В декабре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $33,067 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $142,702 млн.

За 12 месяцев 2022 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1367,069 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $1340,771 млн.