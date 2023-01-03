Датская Grundfos продает активы в РФ и Беларуси

Датский производитель насосного оборудования Grundfos передает свои российские и белорусские активы местному руководству.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritsaus Bureau.

Бренд Grundfos и другие права на интеллектуальную собственность не являются частью сделки и, следовательно, останутся полностью в собственности компании.

Соглашение должно быть одобрено соответствующими органами России, Дании и Европейского союза. Ожидается, что процесс утверждения завершится к концу первого квартала 2023 года.

Grundfos заявила о полном уходе из России и Беларуси 24 августа 2022 года.